Константинополь остаточно затвердить надання томосу Україні 27-29 листопада – Порошенко

27-29 листопада в Стамбулі Вселенський патріархат проведе засідання Священного синоду, де планується розглянути питання щодо затвердження Томосу про автокефалію української церкви й ухвалення остаточного рішення з цього питання, повідомив президент України Петро Порошенко.

За його словами, в цьому «історичному Синоді» візьме участь радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Вже в грудні цього року відбудеться об’єднавчий Собор української православної церкви, сказав Порошенко 23 листопада під час зустрічі зі студентами Київському національному торговельно-економічному університеті.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.