«Відповідно до канонічних правил»: в УПЦ (МП) розповіли про покарання священиків через об’єднавчий собор

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, покарає своїх священиків, які вирішать приєднатися до об’єднавчого собору православної церкви в Україні, заявив 19 листопада митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

«Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Української православної церкви (що перебуває в єдності з Московським патріархатом – ред.). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому «об’єднавчому соборі» ніхто з нас не може», – цитує слова митрополита Центр інформації УПЦ у Facebook.

На запитання, в чому полягатиме покарання, митрополит сказав, що «рішення ухвалить священний синод відповідно до церковних канонічних правил».

Також 19 листопада патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет подякував єпископату УПЦ КП за намір висунути кандидатуру цього ієрарха для обрання предстоятелем створюваної помісної церкви і наголосив, що «самовисування кандидатур на предстоятельство в церкві не допускається канонами».

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив раніше 19 листопада Вселенський патріархат, не назвавши точної дати заходу.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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