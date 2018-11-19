Патріарх Філарет оголосив свою позицію щодо обрання предстоятелем УПЦ

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет подякував єпископату УПЦ КП за намір висунути кандидатуру цього ієрарха для обрання предстоятелем створюваної помісної церкви і наголосив, що «самовисування кандидатур на предстрятельство в церкві не допускається канонами». Про це йдеться в поширеній 19 листопада заяві патріарха.

«Зараз у мене є сформоване бачення того, як далі треба діяти, і про нього через наше особисте спілкування знають наші партнери з діалогу, що триває. Запевняю, що в рамках цього діалогу ми дотримувалися і будемо дотримуватися взятих на себе зобов‘язань так само, як і його інші учасники. Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі – я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції», – вказано в заяві Філарета.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив раніше 19 листопада Вселенський патріархат, не назвавши точної дати заходу.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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