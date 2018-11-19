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19 Листопад 2018, Київ 13:58
Новини | Політика

Патріарх Філарет оголосив свою позицію щодо обрання предстоятелем УПЦ

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет

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Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет подякував єпископату УПЦ КП за намір висунути кандидатуру цього ієрарха для обрання предстоятелем створюваної помісної церкви і наголосив, що «самовисування кандидатур на предстрятельство в церкві не допускається канонами». Про це йдеться в поширеній 19 листопада заяві патріарха.

«Зараз у мене є сформоване бачення того, як далі треба діяти, і про нього через наше особисте спілкування знають наші партнери з діалогу, що триває. Запевняю, що в рамках цього діалогу ми дотримувалися і будемо дотримуватися взятих на себе зобов‘язань так само, як і його інші учасники. Якою буде моя відповідь на згадану вище пропозицію про обрання, якщо вона буде оголошена офіційно на Соборі – я також офіційно повідомлю Собору, обґрунтувавши перед ним своє бачення і рішення та очікуючи від нього підтримки моєї позиції», – вказано в заяві Філарета.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив раніше 19 листопада Вселенський патріархат, не назвавши точної дати заходу.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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