Поліція порушила справу через напад на Андріївську церкву

Поліція Києва повідомляє про порушення кримінальних проваджень через спробу підпалу Андріївської церкви.

Як повідомила поліція у Facebook, справи порушили за статтями «замах на умисне знищення або пошкодження майна» і «порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності й за іншими ознаками».

За вчинення правопорушень зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі, додали в поліції.

За словами правоохоронців, під час огляду працівники столичної поліції виявили біля церкви рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам.

За даними поліції, зранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви і використали газові балончики проти охоронців храму.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. Займання не сталося. По спецлінії 102 до столичної поліції звернувся охоронець Андріївської церкви: чоловік повідомив, що двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки», – вказала поліція Києва.

Охоронці розповіли, що намагалися затримати невідомих, але вони застосували газові балончики і втекли.

У листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська». Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

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