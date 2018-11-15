Невідомі особи напали на Андріївську церкву в Києві

Зранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви та використали газові балончики проти охоронців храму, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. Загоряння не сталося. По спецлінії 102 до столичної поліції звернувся охоронець Андріївської церкви: чоловік повідомив, що двоє невідомих кинули до вхідних дверей церкви дві скляні пляшки», – вказала поліція Києва.

На місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Охоронці розповіли, що намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли.

Раніше в листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська».

Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня. Ініціатива належить президенту України Петру Порошенку.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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