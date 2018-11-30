«Дипломатична поразка Москви» – віце-прем’єр України про скасування зустрічі Трампа і Путіна

В Аргентині відбувається саміт G20. Одна з головних запланованих зустрічей не відбудеться. Лідер США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним через конфлікт у Керченській протоці. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували: віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, дипломат, генеральний консул України у Канаді Андрій Веселовський, російський політичний експерт Дмитро Орєшкін.