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30 Листопад 2018, Київ 20:55
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«Дипломатична поразка Москви» – віце-прем’єр України про скасування зустрічі Трампа і Путіна

«Дипломатична поразка Москви» – віце-прем’єр України про скасування зустрічі Трампа і Путіна
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В Аргентині відбувається саміт G20. Одна з головних запланованих зустрічей не відбудеться. Лідер США Дональд Трамп відмовився зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним через конфлікт у Керченській протоці. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували: віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, дипломат, генеральний консул України у Канаді Андрій Веселовський, російський політичний експерт Дмитро Орєшкін.

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