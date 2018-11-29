Кремль прокоментував інформацію про скасування зустрічі Трампа і Путіна

Кремль поки не отримував офіційної інформації про рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

«Ми летимо в Аргентину. Поки бачили лише твіт і ЗМІ», – зазначив Пєсков.

Він додав, що якщо переговори президентів дійсно скасовані, Путін отримає додатковий час для інших зустрічей.

29 листопада Трамп заявив, що скасував зустріч із Путіним на полях саміту «Групи 20» в Аргентині, який відбудеться 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими прикордонниками.

Востаннє Трамп і Путін зустрічалися в липніу Фінляндії. Після тривалих консультацій сторони вирішили відкластинаступний повноформатний американсько-російський саміт до наступного року.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після нападу на кораблі Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб з 26 листопада у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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