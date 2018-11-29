Трамп скасував зустріч з Путіним через Керченську кризу

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із російським президентом Володимиром Путіним через Керченську кризу. Про це Трамп повідомив у Twitter.

«У зв’язку з тим фактом, що кораблі й моряки не були повернуті до України з Росії (анексованого Росією Криму – ред.), я вирішив, що найкраще для всіх сторін скасувати попередньо узгоджену зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я очікую на конструктивний саміт (тобто розмову з Путіним – ред.) знову як тільки ситуація буде вирішена», – написав Трамп.

Зустрічі президентів США та Росії були заплановані на полях саміту «Групи 20» в Аргентині 30 листопада і 1 грудня. Трамп і Путін зустрічалися в липні у Фінляндії. Після тривалих консультацій сторони вирішили відкласти наступний повноформатний американсько-російський саміт до наступного року.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після нападу на кораблі Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб з 26 листопада у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.