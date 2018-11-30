Єдина умова для вирішення глобальних проблем, зокрема, в Україні, – добра воля, а інструменти для цього є у лідерів G20 – Туск

Для вирішення глобальних проблем у світі достатньо доброх волі світових лідерів. По це перед початком саміту «Групи двадцяти» голова Європейської ради Дональд Туск.

«Так як ми переживаємо складний момент для міжнародного співробітництва, я б хотів закликати лідерів «Групи двадцяти» скористатися цим самітом, включно із двосторонніми й неформальними зустрічами, для серйозного обговорення реальних проблем, на кшталт, торговельної війни, трагічної ситуації в Сирії та Ємені й російську агресію в Україні», – зазначив Туск.

«Я не бачу причин, аби лідери «Групи двадцяти» не змогли провести конструктивних консультацій, щоб вирішити ці проблеми. Особливо, тому що всі інструменти для цього знаходяться в їхніх руках. Єдина умова – добра воля», – зауважив голова Євроради.

Не підтверджуючи можливості впровадження з боку ЄС нових санкцій проти Росії за нещодавню відкриту агресію та затримання українських суден і їхніх екіпажів, Туск запевнив, що, принаймні у грудні існуючі санкції будуть продовжені.

«Євросоюз згуртований у підтримці української територіальної цілісноті й суверенітету. Тому, я переконаний, що ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії», – заявив він, наголосивши, що остання «ескалація напруження в Азовському морі є предметом великого занепокоєння» в Європейському союзі.

«Використання Росією сили проти українських суден є цілком неприйнятним», – заявив Туск.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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