ЦВК заявляє про скасування виборів в територіальних громадах у 10 областях через воєнний стан

Центральна виборча комісія України заявляє про скасування виборів у територіальних громадах у 10 областях через воєнний стан.

«У зв'язку з цим комісія звернула увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів, що проводяться в областях, у яких введено воєнний стан, на неухильне дотримання вимог частини першої статті 19 закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо заборони проведення виборів», – заявили у ЦВК.

У комісії зазначили, що питання призначення місцевих виборів у цих областях вирішуватиметься після припинення чи скасування воєнного стану.

Центральна виборча комісія постановами від 12 жовтня 2018 року призначила на 23 грудня 2018 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткові вибори депутатів сільських та селищних рад.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Згідно із законом про правовий режим воєнного стану, вибори в такий період заборонені.

При цьому президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити «все можливе» для проведення запланованих на грудень виборів в об’єднаних територіальних громадах.