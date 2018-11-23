На Дніпропетровщині фіксують «передчасну активність» потенційних кандидатів у президенти – «Опора»

На Дніпропетровщині передчасно агітують за потенційних кандидатів у президенти України. Про це в п’ятницю заявили спостерігачі громадянської мережі «Опора» в регіоні.

Як повідомив координатор громадського спостереження «Опори» за виборами у Дніпропетровській області Вадим Головченко, з вересня в регіоні розпочали моніторинг активності політиків, які потенційно можуть бути кандидатами на посаду президента.

«Таких, за нашими оцінками, від 28 до 32 осіб. 12 з них – чинні народні депутати України. І ми фіксуємо зараз передчасну активність потенційних кандидатів, вони відвідують з певною інтенсивністю область, ми почали моніторити процеси в ЗМІ, вуличні акції, зовнішню агітацію», – сказав Вадим Головченко.

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Зокрема, Дніпропетровську область вже двічі відвідала лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Під час першого візиту вона відвідала Дніпро, Кам’янське і Павлоград, під час другого – Кривий Ріг. Також двічі область відвідав лідер Радикальної партії Олег Ляшко, побувавши в Нікопольському районі, Дніпрі та Павлограді.

По разу в області побували Олег Тягнибок, Роман Безсмертний, Інна Богословська і Сергій Тарута. За даними «Опори», ці політики розглядаються як потенційні кандидати в президенти або як ВІП-агітатори за інших кандидатів.

Як зазначив Вадим Головченко, передчасна агітація перебуває «поза юридичною площиною», аби на неї реагувала Центральна виборча комісія.

«Але є певні моменти – це фінансування агітаційних матеріалів. Відповідно до закону, агітація повинна починатись з моменту реєстрації кандидатів у ЦВК. Оскільки можливі кандидати ще не є кандидатами, ще не створені виборчі фонди, то фінансування йде поза виборчими фондами, тобто відбувається певне порушення етики виборчих процесів», – зазначив Вадим Головченко.

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У міському осередку партії Олега Ляшка підтвердили, що приїзди їхнього лідера в регіон мали місце, однак зазначили, що це були робочі візити, в рамках яких не лунали заклики про підтримку потенційного кандидата й не роздавали агітаційну продукцію.

«Було три візити нашого лідера, він постійно їздить по нашій області й Україні. Зустрічі з людьми і вислухування їхніх проблем не може розцінюватись як агітація. Це робочі візити», – сказали в партії.

Вибори Президента України призначені на 31 березня 2019 року. Виборчий процес має розпочатись за 90 днів до дня голосування.