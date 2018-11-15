У третьому кварталі парламентські партії витратили понад 200 млн гривень – КВУ

У третьому кварталі 2018 року українські парламентські партії витратили близько 201 мільйонів гривень, повідомляє ГО «Комітет виборців України».

За даними КВУ, найбільше грошей у липні-вересні витратила партія ВО «Батьківщина» – 80 мільйонів гривень. Із них 73 мільйони гривень – на рекламну діяльність.

Згідно зі звітом, на другому місці за витратами «Самопоміч», яка використала 38 мільйонів гривень, із них 13 мільйонів гривень – на оплату послуг та матеріальні витрати та 10 мільйонів гривень – на рекламу (два мільйони – реклама на телебаченні).

БПП витратив 33 мільйони гривень, із яких 20 мільйонів – на місцеві осередки. При цьому у звіті не відображені кошти на розміщення зовнішньої реклами.

Відповідно до звіту «Комітету виборців України», «Народний фронт» витратив 22 мільйони гривень. Усі гроші витратили на зарплату (8 мільйонів гривень), оренду (7 мільйонів гривень) та податки (5 мільйонів гривень).

«Радикальна партія Олега Ляшка» витратила 12 мільйонів гривень, найбільше грошей пішло на рекламу – 4,8 мільйона гривень.

«Опозиційний блок» витратив 12 мільйонів гривень, із яких 9 мільйонів партія перерахувала місцевим осередкам. При цьому у звіті партії не вказані витрати на рекламу.

Загальна сума державного фінансування на 2018 рік, розподілена між політичними партіями, становить 513 671 000 гривень. Право на фінансування мають партії, які на останніх парламентських виборах у 2014 році отримали не менше п’яти відсотків дійсних голосів виборців і пройшли до Верховної Ради.

Після наступних парламентських виборів будуть фінансуватися усі партії, які отримали не менше двох відсотків голосів виборців.