79 відсотків українських партій офіційно не мають жодного працівника – КВУ

79 відсотків українських партій офіційно не мають жодного працівника, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

В організації, посилаючись на дані звітів партій за другий квартал 2018 року, зазначили, що жодного працівника не вказали 216 політичних партій, зокрема «5.10», «КМКС» Партія угорців України, «Заступ», «Вінницька європейська стратегія».

За даними КВУ, у центральному апараті партії «За життя» Вадима Рабіновича офіційно працює три людини, партії «Основа» Сергія Тарути – чотири, ВО «Свобода» – п’ять.

Згідно з повідомленням, серед парламентських партій найбільше зареєстрованих працівників у «Самопомочі» – 257, «Радикальна партія Олега Ляшка» має 136 співробітників, ВО «Батьківщина» – 78, БПП «Солідарність» – 45, «Опозиційний блок» – 43, «Народний Фронт» – 32.