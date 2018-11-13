Українська економіка зростає, але «скромно», 2019-го її гальмуватиме «виборчий цикл» – ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку вказує у щорічному аналізі, ще економіка України відроджується і зростає, але автори також наголошують, що започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату.

ЄБРР підкреслює позитивність, але «скромність» показників зростання української економіки, що становило минулого року 2,5%, а 2018 року, ймовірно, сягне 3,5%.

Фахівці банку вважають, що Україні, попри позитивні тенденції, і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і, зокрема, Міжнародного валютного фонду для макроекномічної стабільності.

Документ називає важливим нещодавнє схвалення у Верховній Раді таких важливих рішень, як створення антикорупційного суду, затвердження законів про приватизацію, валютні операції, про керування державними банками і захист прав кредиторів.

Але нові закони ще не доведені до результативності, вказано у звіті банку, який є найбільшим зовнішнім інвестором в Україні, який загалом вклав понад 12,5 мільярдів євро.

Найважливішими завданнями для України на 2019 рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і, зокрема, залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат по запозиченнях, що припадають на 2018-2020 роки, впровадження нових ухвалених законів стосовно енергетики та просування у реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації.

Банк зауважує, що українці почали отримувати більшу зарплатню і внутрішнє споживання, яке підвищилося на 8,4%, додало до економічного зростання.

При цьому ЄБРР зауважує на тому, що багато українців працездатного віку щораз більше виїжджають за кордон, і це створює проблеми на ринку праці в Україні та сповільнює ріст обсягів промислового виробництва.

Емігранти при цьому підтримують українську економіку, переказуючи гроші на батьківщину.

Згідно з наведеними даними Національного банку України, заробітчани 2017 року надіслали додому загалом близько 9,3 мільярда доларів.

Значення цієї суми підкреслене тим, що це становило аж 8,3% усього ВВП країни за минулий рік.

ЄБРР остерігається, що через вибори 2019 року умови для потрібних Україні структурних реформу будуть гірші, тому, з огляду також на інші чинники, зростання економіки тоді прогнозоване на рівні лише 3%.