Єврокомісар Ган похвалив НАБУ за «чудові результати» роботи

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган заявив, що Національне антикорупційне бюро України демонструє хороші результати роботи.

«НАБУ, не зважаючи на сильний тиск супроти нього, досягло чудових результатів в своїй роботі», – сказав Ган 9 листопада в Києві. Він додав, що, на жаль, громадськість цього не розуміє в повній мірі.

Ган також додав, що Україні потрібно швидко створити Антикорупційний суд і повернути довіру до НАЗК.

9 листопада Йоганнес Ган прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і поклав квіти до меморіалу пам’яті Небесної сотні.

Національне антикорупційне бюро України створене у квітні 2015 року, фактично почало працювати у грудні 2015 року. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

Процесуальне керівництво в провадження НАБУ здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження проти голови НАБУ Артема Ситника за фактами можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. Сам голова Національного антикорупційного бюро України заявляє, що не порушував законодавство щодо розголошення таємниці слідства або державної таємниці під час спілкування з журналістами у форматі «не для запису».

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