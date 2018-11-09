Ган закликав Гройсмана профінансувати Суспільне мовлення

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоханнес Ган під час зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом згадав зокрема про необхідність профінансувати Суспільне мовлення.

Він підкреслив, що перед зустріччю з представниками уряду України відвідав офіс Національної суспільної телерадіокомпанії. На думку єврокомісара, ухвалити закон про незалежного мовника з боку української влади недостатньо.

«Пов’язаним із законом про Суспільне є забезпечення його фінансування. В цьому напрямку законом нехтують, і це призводить до складнощів, зокрема напередодні виборів. Я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб мати інституцію, яка, я сподіваюсь, надаватиме нейтральну об’єктивну інформацію про те, що відбувається», – зазначив Ган.

Він визнав розмаїття українського медіа-ринку, однак не має впевненості, що приватні ЗМІ задовольняють потребу українців в інформації.

Читайте також: «UA:Перший» відмовиться від реклами за умови повного фінансування – Аласанія​

«Я дуже добре знаю, що у вас дуже широка і розмаїта медіа-спільнота, якою володіють різні представники суспільства з різними інтересами. Завдяки такій великій кількості власників у вас є певна свобода висловлення думки, але, я думаю, для функціонування демократії суспільство має бути добре поінформоване. Якщо мовник отримає фінансування, можна буде вимагати від нього якості програм і каналів», – сказав представник Євросоюзу.

9 листопада Йоганнес Ган прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і поклав квіти до меморіалу пам’яті Небесної сотні.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!