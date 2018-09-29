«UA:Перший» відмовиться від реклами за умови повного фінансування – Аласанія

Всі канали Суспільного мовлення повністю відмовляться від реклами, якщо фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України буде повним, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

«Якщо фінансування буде повним, просто за законом, «UA: Перший» і всі канали суспільного мовника просто повністю відмовляться від реклами як такої. Не тільки політичної, а взагалі від рекламного ринку. Це наше право. Ми це можемо зробити», – сказав Аласанія.

У державному кошторисі-2018 НСТУ виділили 776 мільйонів гривень. Це становить 0,1 відсотка видатків держбюджету попереднього року – удвічі менше прописаної законом норми, зазначив Зураб Аласанія. Щоб пропрацювати три місяці, які лишилися до нового року, НСТУ потребує 250 мільйонів гривень. Таким є мінімальний обсяг, без розвитку, тільки на виживання, зазначив голова її правління.

2014 року, після зміни влади в Україні, Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення». На базі державних мовників створили публічне акціонерне товариство Національна суспільна телерадіокомпанія України. За законом, держава має забезпечувати належне фінансування НСТУ – не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду держбюджету попереднього року.