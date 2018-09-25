В ОБСЄ стурбовані припиненням в Україні аналогового мовлення «UA:Перший»

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір висловив стурбованість з приводу припинення в Україні аналогового мовлення Першого каналу Суспільного мовлення «UA:Перший» та повторив свій заклик до влади терміново вирішувати проблеми фінансування діяльності телекомпанії.

«Очікування, що суспільні засоби інформації забезпечуватимуть виробництво гідних на довіру, якісних та інформативних програм реальні лише тоді, коли вони є незалежними та фінансово життєздатними», – відзначив Дезір.

Перший канал Суспільного мовлення «UA:Перший» втратив аналогове мовлення – про це 25 вересня повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

За його словами, причиною стали борги Суспільного мовника перед державним Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Як повідомляють у НСТУ, сума заборгованості перед концерном за вже отримані трансляції становить майже 69,4 мільйони гривень. Через несплату боргу Суспільним мовником концерн РРТ, своєю чергою, накопичував борг перед постачальником енергії.

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Всього компанія потребує 330 мільйонів гривень для оплати трансляцій на рік, тоді як на 2018 рік на цю статтю видатків мала 54,7 мільйони, уточнюють у прес-службі.

24 вересня НСТУ повідомила про критичний дефіцит коштів, через який в компанії змушені вдатися до низки антикризових заходів.

Суспільний мовник зазначає, що державним бюджетом на 2018 рік передбачене фінансування НСТУ в розмірі 776,5 мільйони гривень, що майже вдвічі менше від суми, гарантованої законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення».

У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». На базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створене публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Згідно з документом, держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік.