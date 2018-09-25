Каналу «UA:Перший» відключили аналогове мовлення за борги – НСТУ

Перший канал Суспільного мовлення «UA:Перший» втратив аналогове мовлення – про це 25 вересня повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

За його словами, причиною стали борги Суспільного мовника перед Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

«Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення «UA:Перший» (за борги держави державі)», – заявив Аласанія.

Він уточнив, що йдеться про сигнал аналогового мовлення і наразі в компанії з’ясовують, чи стосується відключення прифронтових областей.

Як повідомляють у НСТУ, сума заборгованості перед концерном за вже отримані трансляції становить майже 69,4 мільйони гривень. Через несплату боргу Суспільним мовником концерн РРТ, своєю чергою, накопичував борг перед постачальником енергії.

Всього компанія потребує 330 мільйонів гривень для оплати трансляцій на рік, тоді як на 2018 рік на цю статтю видатків мала 54,7 мільйони, уточнюють у прес-службі.

24 вересня НСТУ повідомила про критичний дефіцит коштів, через який в компанії змушені вдатися до низки антикризових заходів.

«Національна суспільна телерадіокомпанія України розуміє цей вимушений крок з боку Концерну РРТ і, на жаль, не має жодної фінансової можливості виконати свої зобов’язання та оплатити послуги трансляції», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Суспільний мовник зазначає, що державним бюджетом на 2018 рік передбачене фінансування НСТУ в розмірі 776,5 мільйони гривень, що майже вдвічі менше від суми, гарантованої законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення».

У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». На базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створене публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Згідно з документом, держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік.