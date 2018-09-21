Апеляційний суд не задовольнив позов авторів програми «Доброго ранку, країно!» до НСТУ

Київський апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ «Ера-Медіа», яка є виробником програми «Доброго ранку, країно!», до Національної суспільної телерадіокомпанії України. Суд своєю ухвалою від 13 вересня визнав незаконною вимогу до телеканалу «UA:Перший» транслювати цю програму.

«Уже тричі різні суди визнавали, що вимоги ТОВ «Ера-Медіа» примусово транслювати програму «Доброго ранку, країно!» як спосіб забезпечення позову «Ери» до «Суспільного» є незаконними та не містять обґрунтованих мотивів», – прокоментували рішення суду в НСТУ.

У телерадіокомпанії зазначили, що в різних судах є «п’ять майже ідентичних справ» щодо позову ТОВ «Ера-Медіа» до НСТУ про продовження дії угоди про створення програми.

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Національна суспільна телерадіокомпанія України висловила надію, що примусову трансляцію «Доброго ранку, країно!» припинять після розгляду в апеляційному суді іншого позову з боку «Ера-Медіа» до НСТУ.

«Ера-Медіа» не коментувала останнє рішення суду.

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У НСТУ повідомляли, що керівництво компанії у червні поінформувало ТОВ «Ера-Медіа» про розірвання угоди про співпрацю. Проте «Ера» стверджує, що не отримувала листа з цим сповіщенням, а підставою для розриву співпраці нібито став ефір за участю українського опозиційного політика Юлії Тимошенко від 5 липня.