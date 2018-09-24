НСТУ заявляє про дефіцит критично необхідних коштів в розмірі 220 млн гривень

Національна суспільна телерадіокомпанія України заявляє, що дефіцит критично необхідних коштів до кінця 2018 року становить 220 мільйонів гривень.

В організації пояснили, що серед критичних та обов’язкових витрат – оплата праці співробітникам НСТУ, оплата трансляції, виробництво вже запущених телерадіопрограм, комунальні послуги, податок на землю, оплата послуг та матеріалів, внесок до Європейської мовної спілки, видатки на програмне забезпечення й технічне обладнання, а також ремонт філій та обладнання.

У зв’язку з цим 24 вересня компанія ухвалила план антикризових заходів. Згідно з повідомленням, компанія збирається попросити окремі категорії співробітників скористатися відпустками без збереження заробітної плати, обмежити кількість вакансій, припинити виплату премій керівному складу НСТУ, провести переговори з контрагентами щодо розстрочки та відтермінування оплати за послуги і матеріали та залучити рекламодавців.

У НСТУ вказують на недофінансування компанії з боку української влади. Суспільний мовник зазначає, що державним бюджетом на 2018 рік передбачене фінансування НСТУ в розмірі 776 563 гривні, що майже вдвічі менше від суми, гарантованої законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення».

«Правління ПАТ НСТУ змушене констатувати небажання влади профінансувати суспільне мовлення, що може розглядатись як спосіб фінансового тиску на незалежні ЗМІ», – заявили в компанії.

У НСТУ зазначають, що урізане вдвічі фінансування «ставить під загрозу подальше існування суспільного мовника в Україні».

У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». На базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створене публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Згідно з документом, держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік.