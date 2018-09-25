Аласанія: НСТУ мала збанкрутувати ще в червні

Національна суспільна телерадіокомпанія України «мала збанкрутувати» ще в червні, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода голова правління НСТУ Зураб Аласанія, розповідаючи про фінансові проблеми холдингу.

Компанія знала про обсяги недофінансування на 2018 рік у вересні 2017-го. За словами Аласанії, підприємство робило «все, що завгодно», щоб уникнути крили.

«Але що ви можете зробити, якщо вам кажуть стрибати на 40 метрів? Нічого! На 10 – іще можете якось підготуватися і стрибнути. Ці антикризові заходи були підготовлені давно. Насправді ми мали збанкрутувати ще в червні цього року, але ми «розтягували» фінансування. Закінчилися всі можливості, тепер ми доходимо до людей. Уже починаються неоплачувані відпустки, мав би бути ще й триденний робочий тиждень», – сказав Аласанія.

Він додав, що запроваджені компанією антикризові заходи можуть зекономити 23–24 мільйони гривень.

«Проте якщо лише Концернові радіомовлення, радіозв’язку та телебачення ми винні 70 мільйонів – то про що ми?» – заявив Аласанія.

Голова правління НСТУ заявив, що мінімальний обсяг фінансування компанії до кінця року становить 250 мільйонів гривень, які необхідно витратити, зокрема, на трансляцію, податки та комунальні послуги.

Ексклюзивне інтерв’ю Зураба Аласанії про фінансові проблеми НСТУ

Увечері 24 вересня Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що дефіцит коштів, критично необхідних для фінансування НСТУ у 2018 році, становить 220 мільйонів гривень. У зв’язку з цим компанія оголосила про намір обмежити набір нових співробітників, припинити виплату премій керівному складові НСТУ та закликала певні категорії співробітників скористатися неоплачуваними відпустками.

Уже зранку 25 вересня холдинг заявив про припинення аналогового мовлення телеканалу «UA:Перший».

Аласанія пояснив, що канал продовжують транслювати в Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.