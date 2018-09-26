Європейська мовна спілка «збентежена» недостатнім фінансуванням суспільного мовлення в Україні

У Європейській мовній спілці (EBU) заявили 26 вересня, що «збентежені, що влада вирішила позбавити український народ важливої громадської служби». Так генеральний директор EBU Ноель Керран відреагував на повідомлення про припинення в Україні аналогового мовлення Першого каналу Суспільного мовлення «UA:Перший».

«Ми закликаємо владу негайно відновити оприлюднення сигналу та виділити необхідне фінансування, щоб громадські засоби інформації могли виконувати свою критичну роль для суспільства та демократії в Україні», – наголосив представник Європейської мовної спілки.

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Перший канал Суспільного мовлення «UA:Перший» втратив аналогове мовлення – про це 25 вересня повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

За його словами, причиною стали борги Суспільного мовника перед державним Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Як повідомляють у НСТУ, сума заборгованості перед концерном за вже отримані трансляції становить майже 69,4 мільйони гривень. Через несплату боргу Суспільним мовником концерн РРТ, своєю чергою, накопичував борг перед постачальником енергії.

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Всього компанія потребує 330 мільйонів гривень для оплати трансляцій на рік, тоді як на 2018 рік на цю статтю видатків мала 54,7 мільйони, уточнюють у прес-службі.

24 вересня НСТУ повідомила про критичний дефіцит коштів, через який в компанії змушені вдатися до низки антикризових заходів.

Суспільний мовник зазначає, що державним бюджетом на 2018 рік передбачене фінансування НСТУ в розмірі 776,5 мільйони гривень, що майже вдвічі менше від суми, гарантованої законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення».

У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». На базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створене публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Згідно з документом, держава забезпечує належне фінансування НСТУ, яке становить не менше 0,2 відсотка видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік.