Суспільне мовлення зареєструвало випуск акцій

Національна суспільна телерадіокомпанія зареєструвала випуск акцій – відповідний документ напередодні видала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє прес-служба «UA:Суспільне».

За повідомленням, реєстрація випуску акцій завершує створення Суспільного мовника як акціонерного товариства і є необхідною для подальшої розбудови прозорого управління НСТУ.

Як зазначає член правління НСТУ Інна Гребенюк, для реєстрації випуску акцій компанії був потрібен висновок незалежного фінансового аудитора.

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«Наглядова рада за підтримки Шведського агентства міжнародного співробітництва з розвитку (Sida) залучила до проведення аудиту одну з найбільших міжнародних аудиторських компаній – Ernst&Young. Цього року було проведено перший фінансовий аудит Суспільного мовника. І зараз держава Україна отримала належним чином оформлені акції створеного публічного акціонерного товариства, першого в історії країни Суспільного мовника», – цитує Гребенюк прес-служба НСТУ.

Тим не менш купити акції телерадіокомпанії не можна – згідно з законодавством вони належать державі і не можуть бути в будь-який спосіб передані у приватну власність.

Раніше голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив в ефірі Радіо Свобода, що Суспільний мовник готовий відмовитися від комерційної реклами, якщо отримає фінансування, передбачене законом.