Голова НСТУ Аласанія заявив, що не збирається у відставку

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія не збирається у відставку, попри фінансову кризу холдингу. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я навіть не думаю про те, щоб піти у відставку. Не буду. Якщо вирішать переобрати – будь ласка, це демократична країна. Або вона має такою бути. Вирішили переобрати – прекрасно!», – зазначив Аласанія.

Як повідомив голова правління НСТУ, згідно з контрактом, на посаді він працюватиме до 14 травня 2021 року.

Увечері 24 вересня Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що дефіцит коштів, критично необхідних для фінансування НСТУ у 2018 році, становить 220 мільйонів гривень. У зв’язку з цим компанія оголосила про намір обмежити набір нових співробітників, припинити виплату премій керівному складові НСТУ і закликала певні категорії співробітників скористатися неоплачуваними відпустками.

Уже зранку 25 вересня холдинг заявив про припинення аналогового мовлення телеканалу «UA:Перший».

Аласанія пояснив, що канал продовжують транслювати в Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

У листопаді 2016 року через «катастрофічну ситуацію з фінансуванням» Зураб Аласанія пішов з посади генерального директора Національної телекомпанії України.