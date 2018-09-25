НСТУ очікує, що за рахунок «токсичної реклами» вдасться залучити близько 7 млн гривень

Національна суспільна телерадіокомпанія України очікує отримати близько сімох мільйонів гривень після вимушеної зміни в рекламній політиці, повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія в інтерв’ю Радіо Свобода.

Напередодні компанія вирішила внести зміни до документів, що формують засади рекламної та спонсорської політики НСТУ. Це рішення ухвалили на тлі дефіциту коштів.

«Комерційна реклама «просаджує» рейтинги. Зараз ми змушені її повернути. Найімовірніше, телемагазини знову будуть. Це не впливає на великий борг, але хоча б допомагає не робити такі речі, як триденний робочий тиждень. Близько семи мільйонів буде повернено за рахунок цієї токсичної реклами», – сказав Аласанія.

Читайте ексклюзивне інтерв’ю Зураба Аласанії про фінансові проблеми НСТУ

Увечері 24 вересня Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила, що дефіцит коштів, критично необхідних для фінансування НСТУ у 2018 році, становить 220 мільйонів гривень. У зв’язку з цим компанія оголосила про намір обмежити набір нових співробітників, припинити виплату премій керівному складові НСТУ та закликала певні категорії співробітників скористатися неоплачуваними відпустками.

Уже зранку 25 вересня холдинг заявив про припиненняаналогового мовлення телеканалу «UA:Перший».

Аласанія пояснив, що канал продовжують транслювати в Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях.