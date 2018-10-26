Медіа і соцмережі: як політики України використовують їх перед виборами?

Чорний піар, проплачені пости у соцмережах, маніпулятивні заяви, спотворення реальності за допомогою ботів. Як політики використовують медіа та соцмережі напередодні виборів в Україні? Та якими є нові виклики для працівників ЗМІ?

Соцмережі – потужний інструмент впливу перед виборами, вважають медійники. Головний редактор сайту TheBabel Катерина Коберник розповідає про проплату кимось їхньої новини пабліком у Facebook, при цьому було вилучено частину інформації. Вона каже, що це зробили невідомі особи і використали її у спільноті, створеній проти політика Анатолія Гриценка.

«Ми написали першу ексклюзивну новину, що Гриценко розійшовся зі своїм партнером, нам дали коментарі обидві сторони, все збалансовано і всі сторони є. Але ця новина була про те, що Гриценко втратив ще одного союзника, і те, як у них стався конфлікт там. Я побачила в фейсбуці рекламу пабліка, організованого проти Гриценка, це очевидно. Ця новина стояла на рекламі: замовник реклами у Facebook заплатив за її просування. Тобто виходить, що твій бренд використовують», – зазначає редактор сайту TheBabel.

Коберник додає, що, скажімо, на минулих виборах такого не робили. За її словами, в таких випадках видання навіть може просто «зняти свою новину».

«Був один прецедент, ми так зробили. Але ти втратиш гарний сюжет або новину. Це дуже неприємно. У принципі, якісну журналістську роботу політики використовують для своєї реклами. І ти нібито стаєш частиною їхньої брудної кампанії», – наголосила Катерина Коберник під час конференції «Якість новин напередодні виборів в Україні: старі та нові виклики».

Що нового на цих виборах буде – імітація реакції на новини у соцмережах. Це те, що Росія робила на виборах у США

На думку тележурналіста і члена правління ПАТ «НСТУ» Романа Вінтоніва, у передвиборчий період в українському сегменті соцмереж так звані боти намагатимуться спотворювати уявлення про реакцію аудиторії на ту чи іншу новину.

«Що нового на цих виборах буде – імітація реакції на новини у соцмережах. Це те, що Росія робила на виборах у США. І я думаю, що вони будуть те саме робити з українським сегментом. Коли велика кількість ботів, тобто фейкових акаунтів, буде спотворювати наше уявлення про реакцію аудиторії на ту чи іншу новину. І це буде синхронізовано з певною появою деяких політиків чи меседжів деяких політиків, й таким чином через соцмережі ми не зможемо отримати адекватну оцінку реальності того, як аудиторія реагує на те чи інше повідомлення. Це, можливо, буде нове», – заявив Вінтонів і наголосив, що вважає за потрібне провести в Україні розслідування, співмірне із розслідуванням у США щодо втручання у їхні вибори.

Якщо Тимошенко визначить аудиторію «55+ жінки», то, крім цієї аудиторії, жоден розслідувач і журналіст не буде знати, що вони їм розказують

На потужне використання політиками соцмереж звертає увагу і Роман Кульчинський, головний редактор Texty.org.ua.

«Я думаю, що вони вже дуже добре навчились це робити і будуть досить «тонко» націлювати це на певні аудиторії. Якщо там Тимошенко визначить аудиторію «55+ жінки», то, крім цієї аудиторії, жоден розслідувач і журналіст не буде знати, що вони їм розказують. Це те, що може бути нове», – вважає Кульчинський.

Брехня, «джинса» та звинувачення у зв’язках із Кремлем

На думку керівника моніторингового відділу Інституту масової інформації Олени Голуб, на майбутніх виборах у проросійських політиків буде бажання потрапити у владу. Також великим буде «бажання реваншу» з боку сил, які пов’язані з Партією регіонів.

Буде присутня брехня політиків, які в своїх заявах будуть часто обманювати виборців, будуть присутні іноземні політтехнологи

«Але такий тренд є зараз, що досить важко буде визначити, хто з політиків пов’язаний з тією ж Росією, а хто – не пов’язаний. Тому що зараз кожен кандидат намагається іншого кандидата за допомогою «чорного піару» пов’язати з Росією, і з медіа не зрозумієш, хто насправді пов’язаний із політикою Кремля і з Путіним, а хто не пов’язаний», – каже Олена Голуб.

Що ж до використання політиками медіа у передвиборчий період, вона вважає, що тенденції будуть такими самими, як і раніше.

«Буде присутня брехня політиків, які у своїх заявах будуть часто обманювати виборців, будуть присутні іноземні політтехнологи, що відпрацьовуватимуть свої гроші, будуть медіа, що братимуть кошти за «джинсові» матеріали, і буде вплив медіавласників, що будуть просувати свої інтереси», – зазначає Голуб.

Що робити журналістам?

Подавати інформацію об’єктивно і професійно – один із головних викликів для журналістів у передвиборчий період, вважають медіа-експерти. У зв’язку із цим вони наголошували на необхідності об’єднання всередині журналістської спільноти напередодні виборів, щоб, наприклад домовитись не публікувати «чорний піар» і не «ставити контрагітацію», а також вигадати певне маркування для «джинси» та допомогти колегам протистояти тискові власників медіа.

«Ці вибори можна було б використати для того, щоб відмовитись від «джинси» в усіх медіа. Можна було б багато грошей заробити чесних, домовитися, як це робити (певне маркування «джинси» – ред.)», – зауважує головний редактор сайту TheBabel Катерина Коберник. Але вона наразі не вважає дійсно можливим таке об’єднання. На її думку, журналістська спільнота України є дуже роз’єднаною.

Є велика мережа сайтів, що просто вигадують новини, і їх читають так само

Головний редактор Texty.org.ua Роман Кульчинський каже, що підтримує ідею про об’єднання саме окремих журналістів, але постає питання про тих, хто публікує фейки та маніпуляції.

«Є велика мережа сайтів, що просто вигадують новини, і їх читають так само. І чи цих людей, що вигадують новини, можна назвати журналістами? Мабуть, ні. Але люди читають їхні сайти і їм вірять», – зазначив він.

Ми не ставимо «чорний піар». Я, як медіа-експерт, вже бачу, хто взяв «політичний пакет». І я знаю цих людей

На думку виконавчого директора ІМІ Оксани Романюк, журналістська спільнота могла б об’єднатись саме навколо певних принципів.

«Наприклад: ми не ставимо «чорний піар». Я, як медіа-експерт, вже бачу, хто взяв «політичний пакет». І я знаю цих людей, але там «джинса» вже пішла. Другий принцип: якщо брати новину з соцмереж, то хоча б перевіряти її в іншому джерелі. Бо це «бич» української журналістики. Мені здається, що можна виробити з десяток пунктів, що були б спільними для всіх. Можна мати різні політичні погляди, але якісь базові професійні речі для всіх можна виробити. І мені здається, що ці базові професійні речі, які точно не підпише znaj.ua, чи які стануть перепоною, для того, щоб ті, хто «відпрацьовують», просто не зможуть це підписати. Або ми скажемо їм: «Вибачте, ви порушуєте, і тому ми не можемо прийняти вас до свого кола»», – висловила свою думку Оксана Романюк.

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