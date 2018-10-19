Ситник заявив, що його лише раз викликали на допит у справі про розголошення таємниці слідства

Голова Національного антикорупційного бюро Україну Артем Ситник в інтерв’ю «Голосу України» заявив, що його лише раз викликали на допит у справі про ймовірне розголошення таємниці слідства.

«Рік тому був один допит. І все», – сказав Ситник.

Він додав, що не може назвати точну кількість проваджень, відкритих іншими правоохоронними органами щодо нього.

Восени 2017 року ЗМІ повідомляли, що ГПУ розпочало 16 листопада кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції «Народний фронт» Олени Масоріної та заявою Ірини Німець (дружина колишнього військового прокурора Костянтина Кулика, стосовно якого у грудні 2015 року НАБУ відкрило провадження) за фактами можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником, що становлять державну таємницю.

15 листопада 2017 року народний депутат з фракції «Народний фронт», член колегії МВС Антон Геращенко на засіданні комітету Верховної Ради з протидії корупції заявив про аудіозапис, який може свідчити про можливий злочин з боку Ситника.

Сам голова Національного антикорупційного бюро України заявив, що не порушував законодавство щодо розголошення таємниці слідства або державної таємниці під час спілкування з журналістами у форматі «не для запису».

У межах цього провадження в серпні 2018 року український суд дозволив Генпрокуратурі отримати доступ до дзвінків і смс-повідомлень журналістки Радіо Свобода, головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької та журналістки «Нового времени» Крістіни Бердниських з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування.

Згодом Генеральна прокуратура на вимогу Європейського суду з прав людини зупинила процедуру отримання інформації з мобільних телефонів, які належать журналісткам.