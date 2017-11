Ситник заперечує порушення закону під час спілкування з журналістами у форматі «не для запису»

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що не порушував законодавство щодо розголошення таємниці слідства або державної таємниці під час спілкування з журналістами у форматі «не для запису» (off the record).

«Так, дійсно, у мене були зустрічі з журналістами у форматі off the record… Жодного разу за будь-якого формату зустрічі з журналістами я особисто ніяк закон не порушував. Усі ті слова, які я говорив у відкритих інтерв’ю, при зустрічі з журналістами у форматі off the record, я готовий повторити on the record, не боючися порушити якусь норму закону», – заявив директор НАБУ під час зустрічі з депутатами комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ГПУ розпочало 16 листопада кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції «Народний фронт» Олени Масоріної та заявою Ірини Німець (дружина колишнього військового прокурора Костянтина Кулика, стосовно якого у грудні 2015 року НАБУ відкрило провадження) за фактами можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником, що становлять державну таємницю.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, що у ГПУ немає кримінального провадження стосовно Артема Ситника, а зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення «таємних документів».

15 листопада народний депутат з фракції «Народний фронт», член колегії МВС Антон Геращенко на засіданні комітету Верховної Ради з протидії корупції заявив про аудіозапис, який може свідчити про можливий злочин з боку Ситника.

Детективи НАБУ розслідують кримінальні корупційні правопорушення. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.