Луценко: у ГПУ немає провадження щодо Ситника, є справа за фактом ймовірного розголошення

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ немає кримінального провадження стосовно директора НАБУ Артема Ситника, а зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення «таємних документів».

«Хочу наголосити, що в нас немає провадження щодо Ситника, зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення таємних документів, про що зробила відповідну заяву народний депутат і потім особа, яка вважає себе потерпілою. На відео особа, схожа на Ситника, перед низкою журналістів зачитує перед низкою журналістів зачитує матеріали, здобуті у ході санкціонованого судом прослуховування однієї жінки», – сказав генпрокурор.

За словами Луценка, у разі підтвердження статусу секретності цього документа і що це була «посадова особа правоохоронного органу», у цієї особи будуть «проблеми з законом»

«Поки все це лише припущення. Наразі зареєстрована заява. Будуть проведені відповідні слідчі дії», – додав він.

Раніше ЗМІ повідомлялося, що ГПУ розпочало 16 листопада кримінальне провадження за зверненням народного депутата з фракції «Народний фронт» Олени Масоріної та заявою Ірини Німець (дружина колишнього військового прокурора Костянтина Кулика, стосовно якого у грудні 2015 року НАБУ відкрило провадження) за фактами можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником, що становлять державну таємницю.

15 листопада народний депутат з фракції «Народний фронт», член колегії МВС Антон Геращенко на засіданні комітету Верховної Ради з протидії корупції заявив про аудіозапис, який може свідчити про можливий злочин з боку Ситника.

У НАБУ наразі це повідомлення не коментували.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення, серед іншого, щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.