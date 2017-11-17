НАБУ розслідує факт ймовірного незаконного збагачення Луценка, про підозру не повідомляли – речниця

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора України Юрія Луценка, повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

«Було рішення Солом’янського районного суду міста Києва на підставі якого, і який нас (НАБУ) зобов’язав на виконання рішення цього суду внести детективами до ЄРДР відомості і вони здійснюють під процесуальним керівництвом прокурорів Антикорупційної прокуратури розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення з попередньою правовою кваліфікацією ст. 368-2 Кримінального кодексу», – повідомила Оліфіра.

За її словами, про підозру нікому наразі не повідомлялося, досудове розслідування триває.

Водночас на сторінці у Facebook колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін повідомив, що це за його заявою «НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценка».

Кузьмін також долучив до допису документ від НАБУ, в якому повідомляється про розслідування.

Сам генпрокурор наразі не коментував ці повідомлення.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.