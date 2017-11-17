Луценко про провадження НАБУ: абсолютно впевнений в законності моєї позиції

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що він «спокійно ставиться» до відкриття кримінального провадження НАБУ стосовно нього і наголошує на законності своїх дій.

«Спокійно ставлюся…Я не здивований, що власник золотої лопати, який звинувачується ГПУ у розкраданні 1,2 мільйона гривень державних коштів і переховується на території Росії написав на мене заяву. Це логічно. З його точки зору. Нелогічно говорити взагалі про склад злочину. Луценко і його дружина не повинні показувати в декларації два паркомісця, які придбав мій син, якому 28 років і який проживає окремо. Жодним законом не перебачено показувати в моїй декларації його видатки…впевнений абсолютно в законності моєї позиції і в законності дій мого сина», – сказав Луценко.

Національне антикорупційне бюро проводить розслідування фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора України Юрія Луценка, підтвердила Радіо Свобода речниця НАБУ Світлана Оліфіра. За її словами, про підозру нікому наразі не повідомлялося.

Водночас на сторінці у Facebook колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін повідомив, що це за його заявою «НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценка».