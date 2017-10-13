Екс-заступнику генпрокурора і директору комплексу «Пуща-Водиця» повідомили про підозру – Сарган

Колишньому першому заступнику генпрокурора України і директору комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» ​повідомили про підозру, заявляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, екс-заступника генпрокурора оголосили в розшук.

«Розслідуванням встановлено, що у період 2008-2010 років на той час заступник та у подальшому перший заступник генерального прокурора, діючи за попередньою змовою в групі із директором комплексу «Пуща-Водиця» Державного управління справами вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,04 гектара, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв і прилеглих споруд», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У Генпрокуратурі зазначають, що внаслідок цих дій державі завдано шкоди в розмірі понад 1,2 мільйона гривень.

«Також у грудні 2010 року на той час перший заступник генпрокурора протиправно набув у власність зазначене нерухоме майно незаконного походження, ринкова вартість якого у 2010 році становила майже 8,4 мільйона гривень», – додала вона.

Сарган не уточнює прізвищ підозрюваних, проте від 2006 року Ренат Кузьмін був заступником генпрокурора, а 2010 –2013 – першим заступником генпрокурора.