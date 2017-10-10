Суд у справі військового прокурора Кулика перенесли на 26 жовтня

Голосіївський районний суд Києва переніс на 26 жовтня розгляд справи військового прокурора Костянтина Кулика, якого звинувачують у незаконному збагаченні.

Суд ухвалив таке рішення після того, як Костянтин Кулик заявив про долучення до його захисту четвертого адвоката, якому потрібен час, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

«Це є нічим іншим, як затягуванням процесу, бо справа слухається вже понад рік. Разом із тим, Кулик має право на залучення ще одного захисника. Проте в кожного з трьох захисників, які до цього були у процесі, і в тому числі в самого Кулика, є відскановані і відфотографовані 17 томів справи, тому якби було бажання заявляти якісь клопотання і відстоювати інтереси Кулика, то можливо було ознайомитися зі справою набагато раніше, ніж сьогодні», – заявив начальник шостого відділу Спеціальної антикорупційної прокуратури Сергій Козачина.

Натомість адвокат підозрюваного Євген Станішевський звинувачення про навмисне затягування справи відкидає, бо, за його словами, Кулик звернувся до нього в день судового засідання.

«Ніякого затягування немає, тому що договір про надання юридичної правової допомоги був укладений тільки сьогодні. Тільки сьогодні пан Кулик звернувся до мене, і тому в мене не було фізичної можливості ознайомлюватися з провадженням», – сказав Станішевський Радіо Свобода.

Як повідомив Сергій Козачина, зараз справа перебуває на стадії дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Із 17 томів справи нині дослідили два з половиною.

Суд розглядає справу щодо військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, яку порушили у грудні 2015 року. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними НАБУ, у цей же період витрати Костянтина Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і склали близько 3,4 мільйона.

Кулик звинувачення в хабарництві в зоні АТО відкидає, а розслідування щодо себе називає «добіркою компромату».