В Антикорупційний суд можуть потрапити «сірі» кандидати – Красносільська

Вища кваліфікаційна комісія суддів України обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Вони оцінюватимуть доброчесність та професійність кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Втім, самого лише призначення членів ГРМЕ не достатньо для відбору доброчесних суддів. Експерти попереджають, що наразі є загроза отримати не той Антикорупційний суд, на який покладалися надії.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) обрала шістьох членів Громадської ради міжнародних експертів. Серед них четверо суддів та двоє прокурорів. Вони оцінюватимуть доброчесність та професійність кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

В разі виникнення сумнівів щодо когось із претендентів, міжнародні експерти ініціюватимуть розгляд цього питання на спільному засіданні із ВККС. Якщо під час голосування щонайменше троє із шести членів ГРМЕ не проголосують за підтвердження доброчесності та професійності певного кандидата, його виключатимуть із конкурсу.

Таким чином, міжнародні експерти матимуть можливість блокувати сумнівних кандидатів.

Втім, в роботі ГРМЕ є проблеми, впевнені експерти.

В чому проблема?

Міжнародні організації номінували 12 кандидатів до Громадської ради міжнародних експертів ще всередині вересня. ВККС обрало членів ГРМЕ 6 листопада.

Експерти Центру протидії корупції вважають, що це затягування процесу. Через це, зазначають вони, міжнародні експерти матимуть менше часу на аналіз кандидатів.

За словами ж голови ВККС Сергія Козьякова Громадську раду обрали максимально оперативно.

Обрання членів ГРМЕ відбулося у максимально оперативний строк – вже на наступний день після завершення знайомства з ними

«Обрання членів ГРМЕ відбулося у максимально оперативний строк – вже на наступний день після завершення знайомства з ними. Вся інформація щодо кожного члена ради є доступною на нашому сайті. Вже 12 та 14 листопада відбудеться іспит до Вищого антикорупційного суду, під час якого чекаємо на представників громадських організацій, зокрема і на членів ГРМЕ», – зауважив Козьяков.

Затримка, стверджують у ВККС, сталася через те, що один із кандидатів, номінованих на призначення до складу ради, не міг вчасно пройти співбесіду з особистих причин. Тому, скайп-конференція з ним відбулася 5 листопада, а вже наступного дня ВККС визначилася із членами ГРМЕ.

Проте самого лише призначення членів Громадської ради замало для відбору найкращих претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, переконує експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Зараз ключове питання – це умови для роботи міжнародних експертів, а саме доступ до практичних завдань, до інформації, до досьє кандидатів, до персональних даних

«Зараз ключове питання – це умови для роботи міжнародних експертів, а саме доступ до практичних завдань, які кандидати зроблять як частину іспиту, доступ міжнародних експертів до інформації, до досьє кандидатів, до персональних даних, а також методологія, за якою ВККС оцінить кандидатів», – каже Красносільська.

Член Громадської ради доброчесності Віталій Титич каже, що зараз за лаштунками створення Вищого антикорупційного суду відбуваються «вкрай неприємні речі».

«ВККС робить вигляд, що ГРМЕ взагалі не існує», – зауважує Титич.

Коли цей процес розпочинався, каже він, ВККС імітувала роботу, але зараз «вони просто плюють в очі».

Чим це загрожує?

Саме ці технічні деталі можуть становити загрозу для відбору доброчесних та професійних суддів до Антикорупційного суду, зазначає Анастасія Красносільська.

Лишається можливість далі ВККС маніпулювати і підтягти «сірих» кандидатів замість того, щоб зробити переможцями найкращих

«В цих технічних деталях лишається можливість, перше, просто не дати міжнародним експертам інформацію, і вони не зроблять своєї роботи, або далі ВККС маніпулювати і підтягти «сірих» кандидатів замість того, щоб зробити переможцями найкращих», – зазначає Красносільська.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин визнає, що до складу Громадської ради міжнародних експертів увійшли високопрофесійні люди. Втім, за відсутності умов для їхньої роботи, не буде якісного результату, а отже Антикорупційному суду не довірятимуть, вважає він.

«Без якісного результату не буде основного – не буде довіри до новосформованого антикорупційного суду. Ну, а якщо суду не довіряє більшість в країні, то технологічно будь-які його рішення ставляться під сумнів, а відповідно втрачається легітимність цих рішень в очах суспільства», – каже Юрчишин.

Якщо обрані міжнародні експерти дійсно такі авторитетні правники, юристи, то, знаючи, в яких умовах їм доведеться працювати, вони можуть взагалі відмовитися та поїхати з України, припускає Титич.

Інший варіант розвитку подій, за його словами, це те, що міжнародні експерти вимагатимуть припинення процедури конкурсу або відтермінування і виконання вимог закону щодо забезпечення їхньої роботи.

Втім, Титич не відкидає і того, що, за його словами, члени ГРМЕ можуть «злитися в екстазі з Козьяковим і компанією» та допомогти їм провести фейкові обрання.

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Є ризик, що в нас не буде того Антикорупційного суду, на який ми всі покладали велику надію

«Є ризик, що в нас не буде того Антикорупційного суду, на який ми всі покладали велику надію. Це буде страшне розчарування, коли після таких танців дворічних з цього питання, громадяни отримають від нового Антикорупційного суду те, що вони могли би мати, не роблячи цього, умовно кажучи, від Солом’янського районного суду», – попереджає Віталій Титич.