Щоб Україні позбутися залежності від МВФ, треба виконати його програму – Фурса

Гості програми «Ваша Свобода»: Григорій Шверк, народний депутат України (БПП); Олександр Охріменко, президент «Українського аналітичного центру»; Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 24 жовтня запевнив, що у поточному опалювальному сезоні ціну на газ вже не підвищуватимуть. Раніше уряд вирішив із листопада підняти ціни на блакитне паливо для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. МВФ вимагає подальшого підвищення.

Олександр Лащенко: Пане Шверк, ось ця взаємодія Україна-МВФ – чи на всі поступки, чи на всі вимоги треба реагувати Україні, а чи, можливо, варто відстоювати свою позицію більш жорстко?

Наступного року нам треба МВФ і іншим кредиторам віддати близько 3 мільярдів доларів. Це без відсотків

​Григорій Шверк: У будь-якому разі країна має відстоювати своє бачення того, що має відбуватися. Але коли будь-яка людина йде позичати гроші, очікувати того, що той, хто ці гроші надає, дослухається до будь-яких ваших побажань – це трохи оптимістично. Як кажуть, хто платить, той і музику замовляє. Чи достатньою мірою уряд сьогодні відстоює державні позиції? Ми ж не є учасниками цих перемовин – на 100% не розуміє ніхто, що там точно відбувається. Але дуже невигідно уряду загалом наразі підіймати ціни для населення – вибори наближаються. Я на 100% впевнений, що якби була можливість цього не робити, то цього не робили б.

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Наступного року нам треба МВФ й іншим кредиторам віддати близько 3 мільярдів доларів. Це без відсотків. Якщо не беремо грошей, то маємо з інших програм витягнути ці гроші і віддати. Це означає, що немає грошей на армію, на соціальні потреби, на медицину, освіту і таке інше. Або сказати: все, не сплачуємо – дефолт! То ж або дефолт, або беремо гроші на тих умовах, на яких погоджується сьогодні МВФ.

Єдина можливість сьогодні не працювати з МВФ – дефолт або піти до Кремля

Це ж меморандум, який ми як країна вже підписали. Насправді важливо не те, що ми читаємо, а як це прочитав МВФ, бо він дає гроші. Наразі сплачуємо відсотки за гроші. Якщо беремо за меншими відсотками, ніж брали раніше, то це ще трохи в плюс. Казати, що співпраця з МВФ – це гарно чи погано, то це залежить від того, наскільки ми виконуємо це завдання – реформувати економіку за той час, який ми купили за гроші МВФ. І ще МВФ надає нам деякі поради, які зазвичай є дуже якісними. Єдина можливість сьогодні не працювати з МВФ – дефолт або піти до Кремля.

Якщо у нас не буде ринкової ціни на газ, у нас ніколи не з’явиться велика кількість продавців. Нинішня ціна не є ринковою, вона нижча, ніж була. Буде ринок – ціна буде вищою, ніж наразі, але нижчою, ніж вона була при нерегульованій монопольній ціні.

– Пане Охріменко, за даними інтернет-видання «Економічна правда», хоча це не офіційна заява, нібито в рамках домовленості МВФ і України ціна на газ для населення може зрости, крім цих 23,5% у листопаді цього року, ще на 40%... Що ви скажете?

У нас на сьогодні борги за несплату комунальних послуг – 38 мільярдів гривень

​Олександр Охріменко: Ще в 2016 році був ухвалений закон про ринок газу для населення. Уряд України умисне його не виконав – монополіст. У 2017 році це треба було зробити. Але тоді треба ліквідувати «Нафтогаз». Страшно не хочеться. Такий монополіст – дуже добре. Зараз маємо монопольну ціну. Вона завищена. Наприклад, беремо польську зарплату, віднімаємо податки. Середня статистика, скільки поляк платить за комунальні послуги – всього-на-всього 16%. А в Україні – 40%!

У нас на сьогодні борги за несплату комунальних послуг – 38 мільярдів гривень. Ніколи в Україні такого не було. Колись було 11 мільярдів. А піднімуться ціни, буде 40, 50, 60 мільярдів. А потім буде 100 мільярдів. І тоді буде колапс повний.А після цього, не знаю, хто буде прем’єр, але сяде і скаже: «папєрєднікі» винні! Дефолт у нас був у 2015 році. Коли Яресько реструктуризувала – це називається дефолт.

Будь-яка порада МВФ – кожна провальна

Помилка МВФ у тому, що ніколи не вивчають економіку країни, якій дають. Дають поради, як в США. Греція виконала всю програму МВФ. Навіть фахівці МВФ говорять, що Греція може вийти з кризи після 2056 року! Аргентина. Те ж саме. Бразилія. Угорщина відмовилася від кредиту МВФ. Іспанія відмовилася, Ірландія. У Південній Кореї спрацювала інша ситуація – вона інтегрована в світову економіку. Україна на сьогодні слабенько інтегрована. Будь-яка порада МВФ – кожна провальна. Радили нам чистку банківської системи. Говорили, що після цього будуть у нас дешеві, прості кредити. Після цього повний розвал, бізнес не кредитується, а вартість кредитів! Боротьба з корупцією. Корупція ж виросла, а не впала.

Згідно з даними МВФ, наступного року треба буде погасити з відсотками майже 6 мільярді доларів – 5,9 мільярда. Гастарбайтери на територію України за 6 місяців цього року офіційно перерахували 9 мільярдів, в в кінці буде 12. Якби розмістили на території України нормальні цінні папери для населення у валюті, то і МВФ погасили би, і Світовому банку.

– Пане Фурса, що скажете, провальними є поради МВФ для України чи ні?

Якщо кажемо про країни, яким допоміг МВФ – будь ласка. Країни, які виконували зобов’язання – Туреччина і Польща

​Сергій Фурса: По-перше, немає жодного монополіста на ринку газу. Уряд змушує «Нафтогаз» продавати дешевше. Заберіть цей обов’язок у «Нафтогазу» продавати дешевий газ – буде там ринок чудовий. Зараз ніхто не хоче приходити, бо ціна вдвічі нижча, ніж на ринку промислових підприємств.

Держава дотує усіх споживачів газу, бо «Нафтогаз» не доотримує той прибуток, який міг би отримати. Не було б у нього зараз зобов’язань продавати газ населенню, пішов би експортувати цей газ, заробляв би набагато більше, заробіток йшов би у бюджет – всі були б задоволені. Доки дотації існують, економіка неефективна.

МВФ – це кредитор останньої інстанції. Коли ніхто не дає більше грошей. МВФ приходить і рятує

Якщо кажемо про країни, яким допоміг МВФ – будь ласка. Країни, які виконували зобов’язання – Туреччина і Польща. І зараз вже не потребують допомоги МВФ.

Щоб позбутися залежності від МВФ, треба просто один раз повністю виконати програму МВФ. МВФ – це кредитор останньої інстанції. Коли ніхто не дає більше грошей, дає тільки МВФ. МВФ приходить і рятує. Не обіцяє нікому дешеві кредити, європейські зарплати, він рятує від повного краху, як, наприклад, зараз сталося у Венесуелі. Венесуела не пішла до МВФ. Венесуела робить все, що бажають, щоб було зроблено, українські популісти.

На даний момент ціна газу для населення – 8550, а в промисловості – десь 12000-13000 за 1000 кубометрів. Тому ще, звісно, доведеться піднімати ціну. Єдиний випадок – якщо впаде ціна на нафту і на газ. І те, що каже Гройсман, що не будуть піднімати в цьому опалювальному сезоні – у цьому більше не будуть – так. А далі – не факт.