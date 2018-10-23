Україна може отримати 8 мільярдів доларів після розблокування програми МВФ – Ослунд

Нова програма від МВФ полегшить Україні доступ до фінансування в розмірі 8 мільярдів доларів США, що дозволить утримувати достатньо стабільний курс гривні наступного року. Про це в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» розповів аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

Цього має бути достатньо, щоб Україна утримувала достатньо стабільний обмінний курс наступного року​

​«Україна на тепер, ймовірно, отримає два мільярди доларів від МВФ, два мільярди доларів від ЄС та Світового банку, уряд України, ймовірно, розмістить єврооблігації ще на два мільярди доларів, також державні компанії, ймовірно, розмістять євробонди ще на два мільярди доларів чи більше», – зауважив Ослунд.

«Цього має бути достатньо, щоб Україна утримувала достатньо стабільний обмінний курс наступного року», – наголосив аналітик. Він також підкреслив, що програма МВФ дозволить врегулювати два основні фактори, що викликали занепокоєння спостерігачів – обмежені резерви центробанку та обмеженість бюджетних коштів.

Нова програма МВФ дозволить наростити валютні резерви центрального банку, обсяг яких зараз становить приблизно 16,6 мільярда доларів, що, на думку аналітика, є «абсолютними мінімумом».

«Резерви зростуть до приблизно 25 мільярдів доларів. Це буде достатнім на наступний рік для України, коли відбудуться вибори», – зауважив Ослунд.

Нова програма stand-by прийшла на заміну програмі розширеного фінансування EFF, обсяг якої було передбачено на рівні 17,5 мільярда доларів і яка мала закінчуватись в березні 2019 року. Нова програма розрахована до кінця року (обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів) і це стане стабілізуючим фактором, на думку аналітика.

«З огляду на вибори, добре, що угода не закінчуватиметься в той же час, коли проводитимуться президентські вибори ... Таким чином той факт, що угода триватиме до кінця наступного року, є стабілізуючим фактором», – наголосив аналітик.

Для того, щоб досягти домовленості про нову програму, Україна мала виконати низку умов, нагадав дослідник.

«Перше – антикорупційний суд, законодавче рішення щодо якого прийняли в червні. Друге – збільшення цін на газ на 23,5%, що набуває чинності зараз (прем’єр-міністр повідомив, що з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5% – ред.), і третя умова – це бюджет з обмеженим дефіцитом. А 2,3% ВВП є абсолютно прийнятним для МВФ».

Таким чином тепер необхідно лише ухвалити закон про бюджет, який Рада має проголосувати в остаточному читанні, а президент – підписати.

Часто під час другого читання українського бюджету додаються різні витрати, і МВФ тоді може сказати «ні»

В цій сфері завжди залишаються ризики того, що парламент «з тих чи інших причин може збільшити дефіцит при затвердженні бюджету», – вважає експерт. Це неодноразово траплялось під час підготовки законопроекту про бюджет до другого читання, нагадує він.

«Я не бачу особливих ризиків, крім того, що парламент може не зможе затвердити бюджет. Це абсолютна умова для МВФ. Тут можливі негаразди, адже часто під час другого читання українського бюджету додаються різні витрати, і МВФ тоді може сказати «ні».