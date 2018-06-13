За 200 мільйонів доларів можна стати президентом України – Ослунд переповів розмову з українським експертом

Відомий аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд розповів про свої дискусії з українськими експертами під час свого нещодавнього візиту до Києва.

У США фаворитів немає і не буде

Особливо його вразило спілкування з «одним з найкращих політологів», від якого він почув запитання про те, кого США хочуть бачити на наступних президентських виборах в Україні, що заплановані на березень 2019 року. «Я відповів, що у США фаворитів немає і не буде», – наголосив Ослунд.

Співрозмовнику, каже він, така відповідь не сподобалась. «Чому Захід не зробить вибір і не інвестує 150-200 мільйонів доларів у свого кандидата, які потрібні для того, щоб перемогти у виборах? Так роблять як росіяни, так і олігархи. Чому американці не є раціональними?», – здивувався український експерт.

Ще один український експерт заявив, що популярний кандидат може завоювати президентство лише з 40-50 мільйонами доларів, однак це також великі гроші, переповідає Ослунд.

Він (Медведчук), як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів

У порівнянні: парламентські вибори в Швеції коштували 12 мільйонів, в Німеччині – 90 мільйонів. Цей обсяг включає всіх учасників, додає він.

«Ми також обговорили Віктора Медведчука, українського олігарха, якого вважають основним агентом Путіна в Україні. Він був одним з перших, проти якого запровадили санкції через російську окупацію Криму 17 березня 2014 року, однак, він живе в Україні і користується повною свободою. Він, як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів. Ці канали відповідають на запити електорату популістів», – пише аналітик.

Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти

«Зайве говорити, що ніхто не вірить, що Медведчук придбав ці телевізійні канали за власні гроші, а не був профінансований Кремлем. Український олігарх Дмитро Фірташ все ще володіє телевізійним каналом «Інтер» і нам відомо, що він отримав свої гроші від «Газпрому» та «Газпромбанку», – зазначає Ослунд.

«Потім ми обговорили те, хто стоїть за кожним із кандидатів. Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти. Серйозні олігархи мають по три кандидати у грі – один є їхнім фаворитом, один має шанси на перемогу і призначення ще одного – псувати ситуацію для інших. Це дуже нагадує напружену нічну гру в покер в задимленій кімнаті. Ця розмова відображає українську реальність і її проблеми», – робить висновок експерт Андерс Ослунд.