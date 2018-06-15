Телеканал ZIK заперечує, що його купив Медведчук

Телеканал ZIK заперечує заяви про його продаж лідерові організації «Український вибір» Вікторові Медведчуку.

«Інформація, опублікована відомим аналітиком Atlantic Council Андерсом Ослундом у персональному блозі у понеділок, 11 червня, на сайті організації і згодом поширена ресурсом «Голос Америки» про продаж телеканалу ZIK Вікторові Медведчуку, не відповідає дійсності», – йдеться в заяві, поширеній телеканалом.

У ZIK заявляють, що така інформація є «фейком», який поширюють для «дискредитації каналу, який був і залишається повністю незалежним і непідконтрольним владі ЗМІ».

Раніше відомий аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд розповів про свої дискусії з українськими експертами під час свого нещодавнього візиту до Києва. Зокрема, він згадав чутки про те, що ZIK міг придбати Медведчук, «очевидно, готуючись до президентських виборів».

«Ми також обговорили Віктора Медведчука, українського олігарха, якого вважають основним агентом Путіна в Україні. Він був одним з перших, проти якого запровадили санкції через російську окупацію Криму 17 березня 2014 року, однак, він живе в Україні і користується повною свободою. Він, як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні – 112, NewsOne та ZIK, очевидно, готуючись до президентських виборів. Ці канали відповідають на запити електорату популістів», – пише аналітик.