Бізнесмен Петро Димінський вибув зі складу власників телеканалу «ZIK».

Як повідомляє прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення, відтепер кінцевими бенефіціарами будуть лише три особи: Димінська Олена Іванівна, Димінська Жанна Петрівна, Димінська Анастасія Петрівна.

Напередодні телеканал ZIK заявив про підготовку силового захоплення телеканалу. Водночас речник МВС Артем Шевченко заявив, що Нацгвардія не зобов’язана охороняти ZIK, але у разі атаки на будь-який канал, зокрема і ZIK, МВС реагуватиме відповідно до закону. У прес-службі Адміністрації президента на запит видання «Детектор медіа» заперечили заяву ZIK щодо причетності до організації майбутнього захоплення телеканалу, а саму заяву ZIK назвали «маячнею».

Це вже не перша подібна заява телеканалу, зокрема у грудні минулого року ZIK заявив про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії. Тоді Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

Власником телеканалу є бізнесмен Петро Димінський, який перебуває в розшуку за підозрою у причетності до ДТП, внаслідок якого загинула людина.