Телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення, Загорій заперечує

Телеканал ZIK заявляє про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії.

«Керівництво телеканалу ZIK називає причиною останніх подій навколо розслідування смертельного ДТП за участю авто з кортежу інвестора ZIK Петра Димінського, а саме – вручення підозри й потенційне оголошення в міжнародний розшук, відмову власника «віддати телеканал в управління на 3 роки», – йдеться у заяві телеканалу.

У заяві вказується, що з такою «пропозицією до Димінського недавно звернувся від імені Адміністрації президента депутат Загорій із дружиною Катериною – саме після цього почалися маніпуляції про причетність Димінського до ДТП».

«Ці події жодним чином не вплинуть на нашу позицію й редакційну політику телеканалу. Ми обов'язково будемо звертатися за підтримкою й захистом у міжнародні інститути, які стоять на захисті свободи слова», – стверджує генеральний директор медіа-холдингу ZIK Ігор Туркевич.

Водночас Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

«Ми справді з чоловіком розмовляли з паном Димінським, у зв’язку з тим, що він є власником телеканалу. Про те, що телеканал або продається, або віддається в управління. Пан Димінський сказав, що йому не цікаво віддавати його в управління і йому не дуже цікаво продавати», – розповіла Загорій, додавши, що ця розмова відбувалася в грудні.

Сьогодні стало відомо, що поліція оголосила почесного президента ФК «Карпати» і співвласника телеканалу ZІК Петра Димінського в розшук. Раніше цього тижня в ГПУ заявили, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Димінському, а справу щодо його охоронця закрили «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Справа стосується ДТП, що сталося 18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Львівської області. Тоді водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського.

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.