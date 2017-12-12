ГПУ: правоохоронці погодили повідомлення про підозру бізнесмену Димінському

Генеральна прокуратура заявляє, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру бізнесмену Петрові Димінському.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, підозру підготували за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

У ГПУ зазначають, що підозру підготували «відомому бізнесмену, який 18 серпня 2017 року, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, вчинив ДТП, внаслідок якої водій автомобіля Opel-Astra загинула».

У прокуратурі додають, що правоохоронці підготували клопотання до суду про надання дозволу на його затримання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець екс-депутата Петра Димінського, почесного президента ФК «Карпати», і співвласника телеканалу ZІК. Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня.