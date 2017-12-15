Поліція оголосила у розшук бізнесмена Димінського

Національна поліція України оголосила у розшук бізнесмена Петра Димінського, на затримання якого раніше цього тижня суд надав дозвіл.

Інформація про оголошення його у розшук оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

За цими даними, Димінський зник 11 грудня 2017 року, поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

12 грудня в Генпрокуратурі заявили, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Димінському.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня.