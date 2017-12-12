Суд дозволив затримати Димінського – ГПУ

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та надав дозвіл на затримання бізнесмена Петра Димінського у зв'язку зі смертельним ДТП на Львівщині в серпні, повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Петра Димінського та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу – тримання під вартою», – написала Сарган.

12 грудня в ГПУ заявили, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Димінському, почесному президенту ФК «Карпати», і співвласнику телеканалу ZІК.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 11 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня.