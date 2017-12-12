ГПУ: закрили провадження щодо водія бізнесмена Димінського, який взяв на себе вину за ДТП

У Генеральній прокуратурі заявляють, що закрили кримінальне провадження щодо водія бізнесмена Петра Димінського, який взяв на себе винну за ДТП на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, провадження закрили у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину.

Крім того, у прокуратурі зазначають, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Петрові Димінському.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець екс-депутата Петра Димінського, почесного президента ФК «Карпати», і співвласника телеканалу ZІК.

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня.