Мати загиблої у ДТП за участі авто Димінського відмовилася від претензій – адвокат

Мати загиблої влітку Наталії Тріли заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП за участі охоронця бізнесмена Петра Димінського, та відсутність претензій у справі. Таку заяву Марія Тріла адресувала слідчому і прокурору у відповідному кримінальному провадженні, повідомив на сторінці у Facebook Віктор Василюк, адвокат охоронця Димінського Андрія Борща. Він опублікував світлину з заявою, яка, за його словами, написана жінкою.

«Збитки, спричинені дорожньо-транспортною подією, що мала місце 18 серпня 2017 року за участі Тріли Н. Є., відшкодовані повністю. Матеріальних претензій у зв’язку з вказаною дорожньо-транспортною подією не маю, що засвідчую своїм підписом», – вказано у заяві.

У тексті йдеться про те, що жінка відкликає довіреності, видані нею третім особам на представництво її інтересів у судах та інших органах стосовно ДТП.

18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець екс-депутата Петра Димінського, почесного президента ФК «Карпати», і співвласника телеканалу ZІК. Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що, за результатами ДНК, охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

У вересні охоронця Димінського взяли під домашній арешт, але наприкінці жовтня змінили запобіжний захід, зобов’язавши здати закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками. Ці обмеження мали діяти до 17 грудня.