ZIK заявив про підготовку захоплення, в АП заяву телеканалу назвали «маячнею»

Телеканал ZIK заявив про підготовку силового захоплення телеканалу.

«За інформацією з надійних джерел, за організацією захоплення стоїть Адміністрація президента, однак здійснюватися атака на телеканал буде руками підконтрольних їй радикальних організацій», – йдеться у заяві.

Телеканал також стверджує, що «за вказівкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 1-го березня 2018 року Нацгвардія в односторонньому порядку розірвала угоду про охорону телеканалу».

Водночас речник МВС Артем Шевченко заявив, що Нацгвардія не зобов’язана охороняти ZIK, але у разі атаки на будь-який канал, зокрема і ZIK, МВС реагуватиме відповідно до закону.

«Нацгвардія не зобов’язана і не буде охороняти медіа Петра Димінського, який уникає правосуддя за підозрою у скоєнні смертельної ДТП… Якщо будь-яке ЗМІ, а не тільки цей телеканал, буде, не дай Боже, атакований у силовий спосіб, МВС реагуватиме рішуче відповідно до закону, щоб припинити протиправні дії зловмисників, ким би вони не були», – написав Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

У прес-службі Адміністрації президента на запит видання «Детектор медіа» заперечили заяву ZIK щодо причетності нібито до організації майбутнього захоплення телеканалу, а саму заяву ZIK назвали «маячнею».

Це вже не перша подібна заява телеканалу, зокрема у грудні минулого року ZIK заявив про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії. Тоді Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.

Власником телеканалу є бізнесмен Петро Димінський, який перебуває в розшуку за підозрою у причетності до ДТП, внаслідок якого загинула людина.