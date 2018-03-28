ZIK заявляє, що «Братство» Корчинського взяло телеканал в «облогу»

Телеканал ZIK заявляє, що «Братство» Дмитра Корчинського взяло в «облогу» один із входів до Жовтневого палацу, а лідер організації погрожує знищенням телеканалу.

«Щоб виправдати свої заяви, Корчинський вигадав пояснення: усе через те, що канал буцімто хочуть продати Віктору Медведчуку», – стверджує телеканалу.

Керівництво ZIKу вважає ці заяви абсурдними і вважає пікет і погрози тиском на ZIK.

Лідер організації «Братство» Дмитро Корчинського стверджує, що Віктор Медведчук має намір купити ZIK.

«Збільшення ватних спікерів на ЗІКу цим і пояснюється. Нині активісти «Братства» розпочали цілодобове пікетування ЗІКу з метою продемонструвати готовність знищити цей канал в разі остаточного придбання його Москвою. Розглядається можливість блокади», – написав Корчинський на своїй сторінці в Facebook.

Наразі Медведчук ці заяви не коментував.

Напередодні організація «Національні дружини» заявила, що на прохання редакції телеканал ZIK взяла під охорону.

21 березня телеканал ZIK заявив про підготовку силового захоплення телеканалу. Водночас речник МВС Артем Шевченко заявив, що Нацгвардія не зобов’язана охороняти ZIK, але у разі атаки на будь-який канал, зокрема і ZIK, МВС реагуватиме відповідно до закону. У прес-службі Адміністрації президента на запит видання «Детектор медіа» заперечили заяву ZIK щодо причетності до організації майбутнього захоплення телеканалу, а саму заяву ZIK назвали «маячнею».

Це вже не перша подібна заява телеканалу, зокрема у грудні минулого року ZIK заявив про спробу рейдерського захоплення з боку народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Гліба Загорії. Тоді Катерина Загорій виданню «Українська правда» повідомила, що вона разом із чоловіком, Глібом Загорієм, цікавилася телеканалом ZIK у власних інтересах, а Адміністрація президента не має до цього жодного стосунку.