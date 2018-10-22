У G7 привітали домовленість між МВФ та Києвом щодо нової програми stand-by

Посли країн «Великої сімки» привітали домовленість між українською владою та Міжнародним валютним фондом щодо нової програми у форматі stand-by.

«Ключовий крок на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності України та продовження економічного зростання», – ідеться у оприлюдненій 22 жовтня заяві.

Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування – про це МВФ заявив 19 жовтня.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада фонду.

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Визначення stand by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.

19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд змушений підняти ціни на газ для населення на 23,5% у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк України розраховує отримати транш від МВФ до кінця 2018 року.