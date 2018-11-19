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19 Листопад 2018, Київ 15:14
Новини | Політика

П’ять націоналістичних організацій заявили про підтримку Кошулинського на виборах президента

Руслан Кошулинський (праворуч) був заступником голови Верховної Ради

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Націоналістичні сили ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організацій українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» та «С14» заявили про підтримку колишнього заступника голови Верховної Ради, голови секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського як кандидата в президенти на виборах 2019 року, повідомила прес-служба ВО «Свобода».

«Обговоривши політичну ситуацію, ми – повноважні представники націоналістичних організацій – ухвалили рішення підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на президентських виборах 2019 року. Закликаємо інші національно-патріотичні сили, загалом усіх українців підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на посаду президента України», – йдеться в заяві за підписом лідерів п’ятьох організацій.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.

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