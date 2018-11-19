П’ять націоналістичних організацій заявили про підтримку Кошулинського на виборах президента

Націоналістичні сили ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організацій українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» та «С14» заявили про підтримку колишнього заступника голови Верховної Ради, голови секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського як кандидата в президенти на виборах 2019 року, повідомила прес-служба ВО «Свобода».

«Обговоривши політичну ситуацію, ми – повноважні представники націоналістичних організацій – ухвалили рішення підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на президентських виборах 2019 року. Закликаємо інші національно-патріотичні сили, загалом усіх українців підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського на посаду президента України», – йдеться в заяві за підписом лідерів п’ятьох організацій.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.

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